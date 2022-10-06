АТОР: Турция остается лидером в ценовом рейтинге осеннего отдыха

6 окт. 8:43

Эксперты составили ценовой рейтинг популярных туристических направлений на ноябрьские праздники, - сообщает АТОР.

"Лидерство - у Турции: на даты с 25 по 31 октября можно купить турпакет всего за 87,5 тыс рублей на двоих с питанием по системе "все включено"", - рассказали в ассоциации, передает РИА Новости.

На втором месте в рейтинге Египет: 10-дневный отдых обойдется в 107 тыс рублей на двоих. На третьем – ОАЭ, здесь можно отдохнуть за 141 тысячу.

Некоторые туры падают в цене - путевки в Египет подешевели на 26%, в Турцию – на 22 %, а вот отдых в ОАЭ, Катаре, Бахрейне, на Сейшелах и Шри-Ланке, наоборот, подорожал.

Что касается экскурсионных и городских направлений, то дешевле всего на ноябрьских праздниках будет съездить в Санкт-Петербург (31 тыс рублей за двоих на 10 дней), а также в Сочи, Абхазию, Калининград, Кавминводы, Армению и Узбекистан.