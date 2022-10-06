Миннефти Ирана: санкции против Тегерана и Москвы ударили по Западу

6 окт. 8:28

Введя санкции против Тегерана и Москвы, Запад сам пострадал от этого и столкнулся с энергетическим кризисом, - заявил заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде.

"Сейчас мир нуждается в газе и нефти. Хорошо было бы относиться к этой теме внимательно, занимать прозрачную позицию. Санкции против Ирана и России не идут на пользу Западу, который страдает от этого. Сегодня в Европе наблюдается газовый кризис, есть проблемы – то же касается и нефти", - сказал он, передает РИА Новости.

Напомним, США в мае 2018 года вышли из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников, и восстановили все санкции против Ирана, в том числе и вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном, что затрагивает и экспорт иранской нефти. Также Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.