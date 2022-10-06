В столичный регион приходит бабье лето

6 окт. 8:14

Сегодня в столичном регионе все еще будет преобладать облачность с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой дождь, но станет теплее - воздух прогреется до 14 градусов со знаком плюс, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, поэтому будет облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой дождь. В Москве плюс 12-14, в Подмосковье - плюс 10-15", - сообщил Тишковец, передает РИА Новости.

Ветер будет юго-западным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт ст, - добавил синоптик.