РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На Ставрополье завершилась программа бесплатных экскурсий для школьников

На Ставрополье завершилась программа бесплатных экскурсий для школьников

Участниками программы экскурсий для школьников по социальным сертификатам в Ставрополье стали несколько тысяч человек, - сообщил министр туризма и оздоровительных курортов региона Александр Сысоев.

"Мы планировали завершить экскурсионные туры, пока стоит хорошая погода, и дети с удовольствием путешествуют по Ставрополью", - рассказал министр, передает "Интерфакс".

Всего в увлекательных путешествиях по краю за счет средств федерального и краевого бюджетов побывали 2,5 тыс ставропольских школьников. Экскурсии для них по наиболее востребованным маршрутам проводили четыре туроператора, их программы включали не только знакомство с достопримечательностями и интересными местами края, но и посещение музеев и предприятий.

Проект ставил перед собой задачу показать красоты родных мест детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, а также победителям и призерам олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований.

860 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version