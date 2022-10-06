На Ставрополье завершилась программа бесплатных экскурсий для школьников

6 окт. 7:58

Участниками программы экскурсий для школьников по социальным сертификатам в Ставрополье стали несколько тысяч человек, - сообщил министр туризма и оздоровительных курортов региона Александр Сысоев.

"Мы планировали завершить экскурсионные туры, пока стоит хорошая погода, и дети с удовольствием путешествуют по Ставрополью", - рассказал министр, передает "Интерфакс".

Всего в увлекательных путешествиях по краю за счет средств федерального и краевого бюджетов побывали 2,5 тыс ставропольских школьников. Экскурсии для них по наиболее востребованным маршрутам проводили четыре туроператора, их программы включали не только знакомство с достопримечательностями и интересными местами края, но и посещение музеев и предприятий.

Проект ставил перед собой задачу показать красоты родных мест детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, а также победителям и призерам олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований.