Казахстану вернули свыше 100 тыс гектаров пастбищ (ВИДЕО)

6 окт. 7:42

Больше 100 тыс га земель вернули государству в Атырауской области Казахстана - только в Индерском районе площадь таких участков составляет 90 тыс га.

Процесс изъятия затрудняется тем, что не удается отыскать владельцев некоторых земель.

"В основном возвращаем в госсобственность пастбища. Вся работа проводится совместно с местным департаментом комитета земельных ресурсов. Вместе с ними выезжаем в районы, проводим разъяснительные работы", - пояснил руководитель областного управления земельных отношений Алибек Ермеккали, передает "Хабар 24".

Напомним, 3 января 2022 года в стране была принята норма, которая предусматривает сокращение срока принудительного изъятия неиспользуемых сельхозземель с 2-х лет подряд до 1-го года и внедрение нового механизма госконтроля. При этом порядка 90% неиспользуемых земель числятся за субъектами малого предпринимательства.