Российские туристы в Аланье испытывают проблемы из-за карт "Мир"

6 окт. 7:28

Туристы из России в турецкой Аланье уже испытали трудности в связи с прекращением использования системы "Мир": они вынуждены постоянно обращаться на родину за переводами, а перед почтовыми отделениями образовываются длинные очереди, - заявил глава палаты отельеров Аланьи Гусейн Дегирменчи.

"Использование "Мир" в нашем регионе было эффективным для туризма. Банки отказались от этой системы из-за страха попасть в санкционный список. Впоследствии иностранные граждане, проживающие в Аланье, отправились в поисках наличных денег к отделениям PTT (почтовые отделения). Используя карту "Мир", торговцы могли легче работать. Теперь им неизбежно приходится ждать своих денег. Если этот вопрос будет решен, то и объем расходов увеличится, и торговцам станет легче", - приводит его слова издание YeniAlanya, передает РИА Новости.

"Особенно сильно это повлияло на сектор розничной торговли, на торговые центры, где россияне совершают покупки. В качестве наиболее эффективного решения в краткосрочной перспективе можно упростить для россиян открытие счетов в турецких банках и использование денежных карт. Вторым решением может стать межправительственное бартерное (товарообменное) соглашение. Благодаря бартеру можно избавиться от угрозы санкций. Турция будет как бы продавать товары и услуги россиянам. Благодаря этому соглашению систему можно поддерживать, выдавая карточки россиянам в Турции", - рассказал специалист по туризму и экономике Метин Эрдем.

Напомним, ранее турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир", о прекращении обслуживания карт в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали и турецкие банки Isbank и Denizbank.