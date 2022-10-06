Коронавирус в Казахстане остановился на отметке в 60 новых пациентов

6 окт. 7:13

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля при Минздраве страны. Днем ранее было зафиксировано 59 вновь заболевших. ⠀

На 6 октября лечение от коронавируса продолжают получать 1 129 человек, из них в стационарах находятся – 119, на амбулаторном уровне – 1 010. Из числа заболевших лишь семеро находятся в тяжелом состоянии и один - на аппарате ИВЛ, - передает Sputnik Казахстан.

Всего в стране с марта 2020 года подтверждено 1 393 839 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.