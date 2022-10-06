Вильфанд: "золотая осень" придет в столичный регион на три дня

6 окт. 6:58

Сегодня в столичный регион придет "золотая осень", но продлится она всего три дня, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве дожди прекращаются. Завтра преимущественно без осадков. Начинается тот период, который вполне можно назвать золотой осенью. Дневные температуры существенно повышаются. В последний день рабочей недели и в выходные они будут в диапазоне от 13 до 15 градусов после полудня. Переменная облачность, то есть много солнца… Очень хороший период, именно в эти три дня", - рассказал Вильфанд, передает РИА Новости.

А вот уже в понедельник температура в столичном регионе понизится до 10-12 градусов, будет облачно с прояснениями, а местами возможен небольшой дождь, - добавил синоптик.