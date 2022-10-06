Хулуси Акар: Анкара будет противодействовать Греции в Эгейском море

6 окт. 6:45

Турция продолжит противодействовать переброске Грецией бронетехники на Эгейские острова с невоенным статусом, - заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

"Мы не отступим ни на шаг, ни на миллиметр как на "земле", так за столом переговоров", - сказал министр в ходе выступления в Национальном университете обороны в Анкаре, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Турецкая сторона осуществляет необходимые шаги, чтобы воспрепятствовать планам Афин по милитаризации островов.

"ВМС и ВВС Турции даны четкие инструкции на этот счет. Независимо от того, кто за ними (Грецией) стоит, мы полны решимости сделать все необходимое", - предупредил он, отметив: Анкара по-прежнему выступает за мирное и справедливое урегулирование разногласий в регионе Эгейского моря.

ВС Турции предприняли все необходимые меры предосторожности и готовы дать отпор "любым провокациям кипрско-греческой стороны" на фоне недавнего решения Вашингтона о снятии эмбарго на поставки оружия греческой администрации Южного Кипра, - добавил глава Минобороны Турции.