СМИ: у России есть ответ на введение потолка цен на нефть

6 окт. 6:28

Россия может сократить добычу нефти на три миллиона баррелей в день, если Евросоюз и США продолжат реализацию плана по ограничению цен на российскую топливо, - пишет Bloomberg.

Россия может пойти на такой шаг без ущерба своим нефтяным месторождениям. "Российские компании стали профи в гибкости добычи на старых месторождениях, а на оставшихся месторождениях можно нарастить добычу ресурсов", - сказал глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Роберт МакНелли, передает РИА Новости.

"Даже половина от этого сокращения добычи может оказать немедленное давление на рынки", - добавил управляющий директор аналитической компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.

И это не единственный вариант ответа. У России есть и другие возможности, включая прекращение экспорта сырой нефти по трубопроводу "Дружба" и Каспийскому трубопроводному консорциуму, чтобы "в любом случае фактически поднять цены", - предупреждает Bloomberg.

Напомним, представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда накануне сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали новые санкции против России, куда войдет законодательная база для установления потолка цен на российскую нефть.