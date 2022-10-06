СМИ: Северная Корея снова провела пуски двух баллистических ракет

6 окт. 6:12

КНДР снова произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, - сообщает южнокорейское агентство Ренхап.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР провела пуски двух пакет малой дальности из района Самсок в Пхеньяне. Первый пуск был осуществлен в 6:01 по местному времени, а второй - в 6:23Ю - передает РИА Новости.

Глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада отметил, что дальность полета баллистических ракет составила 350 и 800 км, а максимальная высота - 100 и 50 км. При этом японские военные сообщили, что обе ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии.

"Мы полагаем, что траектория по меньшей мере одной из выпущенных ракет была нестандартной", - добавил Хамада.

Пуски ракет КНДР являются серьезной угрозой не только безопасности Японии, но и всего региона и мирового сообщества, а также нарушают положения резолюций Совета Безопасности ООН.

"По дипломатическим каналам нами был направлен решительный протест Северной Корее", - заявил японский министр.

Министерство иностранных дел КНДР распространило заявление, в котором указывается, что Северная Корея рассматривает запуски баллистических ракет в качестве меры противодействия совместным учениям США и Южной Кореи, которые усиливают напряженность в регионе.