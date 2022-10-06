Счета американцев за электроэнергию вырастут зимой

Внутреннее производство в США по-прежнему на миллион баррелей нефти в день ниже месячного рекорда, установленного накануне падения добычи, спровоцированного пандемией COVID-19. Исторический 30-дневный производственный максимум был зафиксирован в ноябре 2019 года и составил 13 млн баррелей в сутки. Годовой рекорд также был установлен в 2019 году: тогда американская добыча составила в среднем 12,3 млн баррелей в день.

По данным Oil Price, сейчас нефтяное производство в США остается на уровне в 12,1 млн баррелей в день, а среднее по году - 11,9 млн баррелей в сутки. Это второй в истории результат по году. Производство природного газа пережило в связи с коронавирусом аналогичное падение, но со временем добыча восстановилась. Ежемесячная добыча достигла рекордных значений в 84 млрд кубометров газа в декабре 2019 года. Затем, с началом пандемии и за счет ее влияния на рынки, производство упало до 76 млрд кубометров, но со временем производство восстановилось.

Рекорд декабря 2019 года был повторен в декабре 2021 года, но в этом году ежемесячные уровни добычи превысили аналогичные показатели всех предыдущих лет. Среднемесячная добыча в 2021 году составила 80 млрд кубометров, что больше 79,8 млрд кубометров в 2019 году. Однако за первые шесть месяцев текущего года среднемесячное значение стало еще больше - 81,8 млрд кубометров.

Если учитывать, что производство газа на историческом максимуме, почему прогнозируется рост счетов за теплоснабжение в течение зимнего периода на северо-востоке США? Дело в том, что спрос на природный газ также демонстрирует исторический максимум. По данным статистического отчета BP за 2022 год, глобальный спрос на природный газ в прошлом году установил очередной рекорд, превысив максимальные показатели 2019 года на 3,3%.

Спрос вырос в основном в связи с тем, что ТЭС, работавшие на угле, перешли на газ. Кроме того, 10 лет назад динамика американского рынка природного газа начала меняться.

Были времена, когда происходящее в остальных регионах мира не особенно влияло на американский рынок природного газа. Страна потребляла то, что добывала, и докупала необходимое. Поскольку рынок США был изолирован от остального мира, наблюдались серьезные ценовые колебания. Цены на природный газ в Японии и Европе всегда были в несколько раз выше, чем в США.

Однако по мере роста производства природного газа в США, компании начали строить СПГ-терминалы. За последние десять лет США стали одним из самых быстро развивающихся экспортеров СПГ, а в этом году, вероятнее всего, страна станет крупнейшим поставщиком в мире.

В результате теперь глобальный СПГ-рынок влияет на стоимость природного газа в США. На рынке произошли значительные изменения в связи с потребностями Европы. Россия была основным поставщиком природного газа Европе, однако газовой экспорт значительно упал в связи с событиями на Украине.

Таким образом Европе приходится искать другие источники природного газа на зиму. Американские компании экспортируют в ЕС столько, сколько могут, что в свою очередь влияет на цены внутри США. Поэтому американцам придется платить гораздо больше за отопление грядущей зимой.