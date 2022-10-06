Экспорт нефти из Венесуэлы растет

По данным внутренней документации и отслеживания танкеров, большее количество поставок в Азию через посредников и товарные свопы с Ираном привели к тому, что в сентябре нефтяной экспорт Венесуэлы стал третьим по объемам за год.

По данным International Business Times, в начале года нефтяные поставки страны-члена ОПЕК были нестабильными в связи с отсутствием нефраса, необходимого для производства экспортных сортов, а также из-за перебоев в добыче, поскольку производство останавливалось, а бурового оборудования не хватало.

Тем не менее в третьем квартале производство и экспорт восстановились, благодаря иранским поставкам конденсата и нефти для государственной нефтяной компании PDVSA, и ответных поставок венесуэльского тяжелого сорта и мазута иранским государственным компаниям.

Согласно внутренним отгрузочным документам PDVSA и данным отслеживания танкеров, полученным Refinitiv Eikon, в сентябре из венесуэльских вод в основном в Китай через региональные хабы было отправлено 40 грузов - в среднем 710,03 тыс. баррелей в день нефти и мазута, а также 544 тыс. тонн сопутствующих продуктов.

По данным документации PDVSA, большая часть нефти была приобретена и перепродана неизвестными на нефтяном рынке компаниями. На посредников, организующих поставки и оплату, а также находящих конечных покупателей, пришлось 79% экспорта.

Сентябрьский экспорт упал на 13% по сравнению с августовским рекордом в 816,45 тыс. тонн, тем не менее оказавшись на 75% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В третьем квартале экспорт PDVSA и ее совместных предприятий вырос до 691,1 тыс. баррелей в день по сравнению с 595,035 тыс. во втором квартале и 573,78 тыс. баррелей в сутки в первом квартале. По последним официальным данным, переданным в ОПЕК, в августе нефтяное производство в Венесуэле выросло на 94 тыс. баррелей в день до 723 тыс.

В сентябре три нефтяных танкера VLCC, зафрахтованных Ираном, доставили в Венесуэлу 3,9 млн баррелей нефти и 2 млн баррелей конденсата. В обмен Венесуэла экспортировала в Иран 1,78 млн баррелей тяжелой нефти и 928 тыс. баррелей мазута. В этом году Венесуэла уже получила более 24 млн баррелей нефти от иранских компаний, в ответ отправив 21 млн баррелей в рамках своп-соглашения, подписанного в 2021 году и продленного в начале 2022 года.