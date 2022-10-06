В Прибалтике падает уровень жизни

По последним данным статистической службы Европейского союза, инфляция в Еврозоне продолжает расти до рекордно высоких уровней. Основной удар приходится на прибалтийские республики. Инфляция в Латвии перевалила за 22,4%, а в Литве - за 22,5%, в Эстонии - увеличилась с 6,4% в сентябре 2021 года до 24,2% в сентябре этого года. Счета за электроэнергию и стоимость продуктов также увеличиваются, что приводит к падению уровня жизни.

Как отмечает Baltic Word, Банк Литвы опубликовал очередной экономический прогноз, пересмотрев рост ВВП на 2023 год с 3,4% до 0,9%. Статистическое бюро Литвы сообщает, что в сентябре 2022 года индекс потребительской уверенности составил -16, снизившись с августа на 5 процентных пунктов. Сентябрьское падение индекса обусловлено негативными изменениями всех его составляющих.

По словам Тадаса Повилаускаса, экономиста из SEB bank, число бедных в Литве будет расти. На уровень жизни влияют растущие цены на продукты питания и электроэнергию. Цены на природный газ слишком высоки, и экономика не может с ними справиться. Очевидно, что ценовые потрясения чреваты далеко идущими последствиями для литовской экономики и населения.

Основная причина такого положения - ухудшение отношений с Россией. В последнее время именно Россия была основным европейским поставщиком нефти, природного газа и угля: российский импорт обеспечивал четверть энергетических потребностей.

Конфликт на Украине и политическое противостояние между РФ и Западом усугубили энергетической кризис, спровоцировав глобальные опасения в отношении того, что российские поставки нефти и газа полностью прекратятся. Москва заявила в сентябре, что не восстановит полностью газовый экспорт в Европу до тех пор, пока Запад не отменит санкции.

Конфликт на Украине значительно усугубил ситуацию на рынках, ведь на Россию и Украину приходится почти треть мировых поставок пшеницы и ячменя, и две трети мирового экспорта подсолнечного масла. Украина также четвертый в мире экспортер кукурузы. Как сообщает Euronews, рост цен на большинство видов сырья и в первую очередь на продуктовое, привел к перебоям в мировых цепочках поставок, часть урожая не была собрана, а в европейских странах, в том числе и в балтийских, началась паника.

Высокая инфляция - прямое последствие санкций, введенных против России. Что касается прибалтийских республик, то недостаток гибкости для поиска компромиссов и слепое следование решениям ЕС привели к падению уровня жизни. Желание наказать такую огромную страну как Россия сыграла злую шутку. Будет непросто объяснить гражданам, почему им придется зимой отключать отопление в домах, школах и больницах.