Всероссийский центр Российского футбольного союза появится в Дагестане

5 окт. 23:40

В Дагестане будет создан всероссийский центр Российского футбольного союза, этот вопрос обсудили на встрече глава республики Сергей Меликов и президент РФС Александр Дюков.

"Была достигнута договоренность о совместной проработке РФС, Федерацией футбола Республики Дагестан и Минспортом Республики Дагестан концепции центра до конца 2022 года", - рассказали в пресс-службе главы Дагестана.

Участники встречи также поговорили о реализации подписанного в прошлом году четырехстороннего соглашения между РФС, Минспорта РФ, Дагестаном и федерацией футбола региона в рамках общенациональной стратегии развития футбола в РФ до 2030 года и федерального проекта "Спорт - норма жизни".