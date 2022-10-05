Ильхам Алиев в Агдаме: "Программа Великого возвращения уже реализуется"

5 окт. 23:27

Сегодня в Агдаме стартовал азербайджанский национальный градостроительный форум "Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня как ведущая сила в восстановлении и реконструкции в постконфликтный период". Он проводится в сотрудничестве с Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре при организационной поддержке Университета АДА с участием представителей более 40 стран.

Выступая на форуме президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что он проходит в месте, где когда-то находился город Агдам: "Сегодня от города, где когда-то жизнь била ключом, ничего не осталась". Он разрушен, разрушен в период оккупации, в течение 30 лет разобран по камешку, все здания были опустошены и снесены, а камни похищены и проданы. Лишь здание Джума-мечети не было разрушено не полностью, поскольку минареты использовались для наблюдения за потенциальным передвижением Вооруженных сил Азербайджана. Есть фото- и видео- доказательства осквернения агдамской мечети. Армянские националисты содержали там свиней и коров. Из 67 мечетей, находившихся на освобожденных территориях, 65 - полностью разрушены. Из них две – одна в Агдаме, а другая в Шуше - были наполовину разрушены и осквернены.

Гости форума прибыли в новый Физулинский аэропорт. Город Физули полностью разрушен. "Не осталось ни одного строения. Равно, как Джебраил, Губадлы, Зангилан. Все здания были разрушены, были Шуша, Лачин и отчасти Кяльбаджар. Однако причина заключается в том, что армянское государство проводило политику незаконного заселения на оккупированных территориях армян из различных стран. Это считается грубым нарушением международного права и Женевской конвенции", - заявил президент Азербайджана.

Сейчас Баку пытается вернуть вынужденных переселенцев в родные места, но реализации программы восстановления мешают мины. Уже после окончания войны в ноябре 2020 года 250 азербайджанцев погибли или были тяжело ранены в результате разрыва мин, и эта цифра растет. В период оккупации армянские националисты разместили более миллиона мин. "Эта политика террора против Азербайджана и азербайджанцев продолжается. Совсем недавно были обнаружены и обезврежены более 1400 мин, заложенных армянскими вооруженными силами в Лачинском районе в период после окончания Второй Карабахской войны. Таким образом, агрессия против Азербайджана продолжается", - сказал Ильхам Алиев.

Он напомнил, что в оккупации более миллиона азербайджанцев в Карабахе, Зангезуре, а также сегодняшней Армении подверглись на родных землях полной этнической чистке: "Когда это произошло, население Азербайджана составляло менее 8 миллионов человек... Масштабы армянского варварства и вандализма настолько велики, что многие приезжающие в эту часть Азербайджана чувствуют себя морально опустошенными. Вы можете представить себе, что чувствуем, приезжая сюда, мы, азербайджанцы, в особенности люди, проживавшие в Агдаме, Физули, на других находившихся под оккупацией территориях Азербайджана? Они не могут даже найти места, где находились их дома, так как все полностью разрушено".

"При проведении захватнической политики основная цель Армении заключалась в изменении фактической ситуации на месте и затягивании тем самым процесса переговоров с Азербайджаном до бесконечности. Именно поэтому переговоры безрезультатно продолжались 28 лет. Результат оказался нулевым… Несмотря на все наши обращения о применении санкций против Армении, нам не удалось добиться этого. Международная общественность решила в определенном смысле закрыть глаза на гуманитарные бедствия азербайджанского народа. Больше всего вызывает сожаление то, что обладающая мандатом ОБСЕ структура, именуемая Минской группой, и ее сопредседатели, неоднократно посещали оккупированные территории, были свидетелями беспощадного разрушения всех городов и сел, незаконного заселения армян на наших землях, но не осудили Армению. В период такой двадцативосьмилетней "деятельности" они не высказали ни единого слова в осуждение Армении. Сегодня, когда мы видим некоторые попытки, направленные на возрождение Минской группы не можем поддержать это, так как они ничего не сделали для осуществления своего мандата. Единственное, в чем фактически заключалась их работа, - это попытка в определенном смысле легитимизировать армянскую агрессию. Они пытались создать баланс между агрессором и жертвой агрессии. Поэтому сегодня Азербайджан сам восстановил международное право, выполнил резолюции ООН, использовав Устав ООН, в частности, его положение о самообороне, восстановил наше национальное достоинство", - сказал президент Азербайджана.

"Мы не нуждаемся ни в каком посредничестве. После окончания Второй Карабахской войны мы выдвинули предложение. Несмотря на разрушение Арменией территории площадью более 10 тысяч квадратных километров, страдания, перенесенные нашими гражданами, мы предложили Армении мир. Мы выдвинули необходимые для мирного соглашения пять основных принципов международного права, в частности, взаимное признание территориальной целостности стран, отказ от дальнейших территориальных притязаний, неприменение силы или отказ от угрозы применения силы, определение государственных границ и открытие коммуникаций", - заметил Ильхам Алиев.

Что касается армянского населения, все еще проживающего в Карабахском регионе, то это – граждане Азербайджана. "Мы не станем обсуждать ни с одним из международных игроков, как собираемся организовать их жизнь на нашей территории. Карабах – это Азербайджан! Вторая Карабахская война доказала это на поле боя. В период оккупации ни одна страна мира, в том числе и Армения, не признала эту надуманную структуру. Поэтому мы никогда не обсуждаем с международными структурами или какой-то страной, независимо от ее величины и потенциала, вопросы, связанные с нашими внутренними делами", - пообещал Алиев.

Он разделяет оптимизм в связи с мирным процессом, так как недавно состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, связанная с подготовкой проекта мирного соглашения. "Надеемся, что это не отнимет много времени. Нам известно, к какой тактике армяне обычно прибегают при нежелании договориться, как это было при проведении в течение 28 лет переговоров по Карабахскому конфликту. Если и дальше пойдет так, то и мы не сможем добиться мира. Если это выбор Армении, значит, они допустят очередную серьезную ошибку. Они неверно оценили нас, неверно оценили нашу волю, волю азербайджанского народа, потенциал Азербайджана и поплатились за это. Война, произошедшая два года назад, велась на территории Азербайджана. Это еще раз подтверждает нашу позицию и свидетельствует о том, что несмотря на все это, страдания, пережитые более чем миллионом наших граждан, мы хотим положить конец вражде, взаимной ненависти и открыть новую мирную страницу. Получится это или нет, посмотрим. Не уверен, но, по меньшей мере, мы продвигаемся в этом направлении", - заявил президент.

При этом он выразил надежду на то, что комиссии Азербайджана и Армении по делимитации границ не станут терять времени и будут активно работать над определением фактически не существующей границы между двумя странами: "В годы оккупации эта граница полностью находилась под контролем Армении. По окончании оккупации мы подошли к этой границе и дислоцировались там. Так что для определения этой границы протяженностью более 400 километров нам необходимо активно работать, опираясь на исторические документы, исторические карты, международный опыт и методологию".

Ильхам Алиев также рассказал о восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура, возвращении людей и создании более благоприятных условий для бывших вынужденных переселенцев, проживающих в различных регионах Азербайджана: "На протяжении многих лет эти люди жили в тяжелых условиях. Хотя мы обеспечили более 300 тысяч вынужденных переселенцев новыми домами и квартирами, тем не менее, во время открытия этих домов они благодарили нас и всякий раз говорили, верните нас на наши земли. Каждый раз я заверял их, что реализую это, и горжусь тем, что это нам удалось, программа Великого возвращения уже реализуется".

Физулинский международный аэропорт был построен за восемь месяцев. В этом месяце планируется открыть Зангиланский международный аэропорт, а в 2025 году – ввести в строй международный аэропорт в Лачине. В следующем году будет сдана в эксплуатацию железная дорога Барда-Агдам. Вчера президент Азербайджана заложил фундамент новой железной дороги. Идет строительство магистральных и проселочных дорог. На основании утвержденного инвестиционного плана на территории освобожденных от оккупации Карабаха и Восточного Зангезура будет построено 33 тоннеля общей протяженностью более 50 километров и 84 новых моста протяженностью 12 километров. Полностью восстановлено электроснабжение на всех освобожденных территориях. В скором времени должно начаться строительство в Джебраиле солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт.

Потенциал возобновляемой энергии на освобожденных от оккупации территориях составляет около десять тысяч мегаватт. Уже открыто несколько гидроэлектростанций, общая мощность гидроэлектроэнергии превысит пятьсот мегаватт. Остальную мощность составит солнечная и ветряная электроэнергия. "Эта территория не только консолидирует людей, вынужденных в годы оккупации проживать в различных регионах Азербайджана, но и станет ведущей силой для экономики Азербайджана. Здесь у нас большие запасы воды, которых мы были лишены в период оккупации, так как армяне оккупировали не только наши города, но и наши ресурсы. Незаконно проводились горно-промысловые работы, незаконные работы, препятствующие нашему доступу к воде, мы не могли орошать сотни тысяч гектаров земель. Сегодня мы вернулись к нашим рекам, землям. Генеральные планы всех городов уже подготовлены и утверждены ведущими международными компаниями", - заявил президент Азербайджана.

Вчера он участвовал в церемониях закладки фундаментов трех сел – Хыдырлы, Кенгерли и Сарыджалы. Через два года там будет проживать несколько тысяч человек. В Агдаме строится школа на тысячу мест. Та же работа проводится в Физули, Губадлы, Зангилане. До конца следующего года планируется восстановить город Лачин. "Мы реконструируем Карабах и Зангезур. Как бы дорого не обходилось, мы сделаем это. Это – наша национальная идея. Прежде наша национальная идея заключалась в возвращении земель, восстановлении справедливости и территориальной целостности, и весь азербайджанский народ сплотился вокруг данной идеи… Теперь Азербайджан, сбросивший клеймо оккупации, развивается и он станет одной из самых успешных стран не только в нашем регионе", - уверен Ильхам Алиев.