В Тбилиси открылся фестиваль грузинской карикатуры

5 окт. 23:57

Фестиваль грузинской карикатуры имени Шалвы Кикодзе, известного художника-экспрессиониста, графика и представителя Парижской школы открылся в столичной Национальной парламентской библиотеке им. И. Чавчавадзе. Фестиваль продлится до 7 октября.

По словам организаторов, в рамках форума запланированы мастер-классы и лекции на тему грузинской карикатуры, развития и важности этого жанра.

Семинары проведут грузинские и зарубежные художники-карикатуристы, которые расскажут об опыте своих стран, передает Sputnik Грузия. Уточняется, что на закрытии фестиваля участников ждет выставка работ, созданных в ходе мастер-классов, а также вручение премии имени Шалвы Кикодзе. Адрес библиотеки: ул. Л. Гудиашвили, 7.