Оттава введет новые антииранские санкции

5 окт. 23:16

Правительство Канады продолжит вводить санкции против Ирана в связи с тем, что, по мнению Оттавы, в стране нарушаются права женщин, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли.

"Мы ввели санкции против руководства КСИР, мы введем новые санкции. Мы сделаем еще больше, потому что это необходимо сделать", - приводит ее слова ТАСС.

Ранее Канада уже ввела санкции против 25 физических и 9 юридических лиц Ирана в ответ на "грубые нарушения прав человека". Под ограничениями оказались командующий КСИР Хосейн Салами, командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Исмаил Каани, полиция нравов Ирана и возглавляющий ее министр разведки Ирана Сейед Эсмаил Хатиб, а также само министерство разведки.