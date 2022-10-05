Новый фестиваль вина будет проходить неделю в Грузии

5 окт. 23:23

Новый ежегодный фестиваль "Дни вина Грузии" пройдет по всей стране с 9 по 15 октября, такое сообщение распространила пресс-служба администрации правительства.

Инициативу о проведении нового фестиваля выдвинул премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Гости мероприятия смогут попробовать различные грузинские вина, посетить винные погреба и поучаствовать в развлекательных мероприятиях.

"Давайте вместе отметим Дни вина на родине вина", - цитирует сообщение администрации правительства Sputnik Грузия.

Участники фестиваля также смогут получить удовольствие от грузинской кухни, музыки, танцев и пения.