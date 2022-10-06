"Атамань" приглашает на фестиваль шашлыка

6 окт. 1:37

Краевой фестиваль шашлыка пройдет в Темрюкском районе в этнокомплексе "Атамань" 8 октября, сообщается на сайте этнокомплекса.

Гости праздника смогут попробовать шашлык и другие угощения на мангале, познакомиться с казачьим фольклором, а также самостоятельно изготовить гончарное изделие.

Организаторы фестиваля приглашают "насладиться видами осенней казачьей станицы, поучаствовать в интерактивных программах и викторинах, посетить станичный зверинец, побывать в сказочных казачьих хатах, погрузиться в быт, традиции и обряды Кубанского казачества". Также в "Атамани" можно научиться делать обереги.