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"Атамань" приглашает на фестиваль шашлыка

&quot;Атамань&quot; приглашает на фестиваль шашлыка

Краевой фестиваль шашлыка пройдет в Темрюкском районе в этнокомплексе "Атамань" 8 октября, сообщается на сайте этнокомплекса.

Гости праздника смогут попробовать шашлык и другие угощения на мангале, познакомиться с казачьим фольклором, а также самостоятельно изготовить гончарное изделие.

Организаторы фестиваля приглашают "насладиться видами осенней казачьей станицы, поучаствовать в интерактивных программах и викторинах, посетить станичный зверинец, побывать в сказочных казачьих хатах, погрузиться в быт, традиции и обряды Кубанского казачества". Также в "Атамани" можно научиться делать обереги.

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