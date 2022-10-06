Казахстан и Греция на 40% нарастили товарооборот

6 окт. 5:35

О значительном росте товарооборота между Казахстаном и Грецией в этом году сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров, пишет МИА "Казинформ".

В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Грецией, за эти годы страны выстроили взаимовыгодное сотрудничество, особая роль отводится отношениям в экономической сфере.

"В последние годы стремительно растет объем товарооборота между странами. За первые семь месяцев этого года он составил чуть более $1 млрд, что свидетельствует о 40%-ном росте по сравнению с прошлогодним показателем", - подчеркнул Смадияров.