Ассамблея NOW в Грузии обсудит любовь 

6 окт. 0:23

В грузинском городе Мцхета с 10 по 14 октября будет проходить Ассамблея NOW.

"В этом году Ассамблея посвящается самой таинственной и могущественной черте человека, единственной, что делает жизнь полноценной, - способности любить", - сообщатся на сайте мероприятия.

На Ассамблее традиционно обсуждаются наиболее важные для современности вопросы, направленные на выход из тупика цивилизации. На мероприятие соберутся известные ученые, представители медиа, культуры и бизнеса. Ожидаются выступления квантового физика Гии Двали, писателя Гурама Одишарии, кинорежиссера Георгия Овашвили, создателя гуманистической педагогики, психолога Шалвы Амонашвили, также гостями мероприятия станут ученый-этолог Ясон Бадридзе, основатель и руководитель Театра движения Каха Бакурадзе и многие другие.

В программе Ассамблеи лекции, презентации, выставки, эксперименты и киновечера. Кроме того, состоится церемония вручения премии "NOW: Способность к Любви" в области науки, искусства, социальной практики и личного жизненного пути.

Впервые Ассамблею NOW провели в 2019 году в Дельфах (Греция), тогда в мероприятии приняли участие 150 выдающихся ученых и деятелей культуры из 25 стран мира.