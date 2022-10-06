Самарканд примет международный гастрономический фестиваль

6 окт. 3:33

Уже в эту пятницу, 7 октября, в Самарканде стартует двухдневный международный гастрономический фестиваль, посетителей которого ждут вкусная еда и праздничные выступления.

Фестиваль призван широко популяризировать гастрономический потенциал страны, содействовать международному сотрудничеству в направлении гастрономического туризма, а также нарастить туристический поток в Узбекистан за счет популяризации национальных кулинарных традиций, - передает kun.uz.

Центральным событием фестиваля станет кулинарный конкурс, в котором примут участие команды поваров из зарубежных стран и каждой области республики, а также повара предприятий общественного питания, обслуживающих туристов из зарубежных стран.

Приготовленные блюда оценят члены компетентного жюри, которые определят самых опытных шеф-поваров и вручат им ценные призы.

Организаторами мероприятия выступают министерство туризма и культурного наследия, хокимият Самаркандской области и ассоциация поваров Узбекистана.