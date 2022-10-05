Меликов рассказал о стратегическом значении Дагестана как транспортного узла

5 окт. 22:28

Развитие транспортного комплекса в Дагестане стратегически значимо не только для самой республики, но и для всей России, заявил глава региона Сергей Меликов в ходе круглого стола "Каспий: евразийский транспортно-логистический хаб" в рамках II Каспийского экономического форума в Москве.

Он напомнил, что Дагестан находится на западном побережье Каспия, благодаря чему он может принимать активное участие в формировании и развитии международных грузопотоков МТК "Север - Юг" и "Восток - Запад".

"По экспертным оценкам, в условиях санкционного воздействия со стороны ряда европейских и западных стран грузооборот портов Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов, автомобильных и железнодорожных подходов к ним, резко сокращается. На этом фоне наблюдается переориентация грузопотоков на восточный и азиатские товарные рынки, в том числе, через коридор "Север-Юг", - цитирует главу Дагестана "Интерфакс-Юг".