Станции тбилисского метро оборудуют для лиц с ОВЗ

5 окт. 21:56

Ряд станций метро в Тбилиси адаптируют для нужд лиц с ограниченными возможностями. Об этом заявил мэр грузинской столицы Каха Каладзе

По его словам, в рамках технико-экономического исследования уже осуществлены определенные улучшения на метростанциях. При этом мэр отметил, что ихнеобходимо продолжить, поскольку метро нуждается в обновлении по многим направлениям.

Каладзе обратил внимание на то, что основной целью проекта является повышение привлекательности интегрированной системы общественного транспорта. "Это в том числе подразумевает адаптацию определенных метростанций для нужд лиц с ОВЗ", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Градоначальник подчеркнул, что указанный проект также учитывает улучшение наземной инфраструктуры вокруг 11 станций метро.

"В рамках проекта начнутся работы по завершению второго входа на метростанцию "Театр Ахметели", - добавил мэр.