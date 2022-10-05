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В Джейрахском районе Ингушетии будут новые туристические маршруты 

В Джейрахском районе Ингушетии будут новые туристические маршруты 

В скором времени в горном Джейрахском районе Ингушетии появятся новые туристические маршруты и зоны отдыха туристов – средства на их создание выделили из федерального бюджета, - заявил глава Комтуризма региона Беслан Мизиев. 

"Комитет по туризму в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" получил из федерального бюджета субсидию в 80,6 млн рублей, которая будет направлена на благоустройство турмаршрутов", - сообщил Мизиев, передает "Интерфакс". 

Сейчас в Ингушетии действует более 30 туристических маршрутов, и самые посещаемые из них пролегают по Джейрахско-Ассинскому историко-архитектурному и природному музею-заповеднику, где находится большое количество памятников истории и культуры. 

Поэтому принято решение развивать их: для реализации проектов по благоустройству туристических маршрутов и возведению кемпингов необходимо заключение соглашения между региональным комитетом по туризму, заповедником "Эрзи" и Джейрахско-Ассинским музеем-заповедником, - добавил глава Комтуризма региона. 

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