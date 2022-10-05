Турция поможет Катару с проведением чемпионата мира по футболу

5 окт. 21:52

Турецкий парламент принял проект указа президента страны о шестимесячной миссии военных Турции в рамках операции "Щит Мундиаля" в Катаре, сообщает издание "Анадолу".

Согласно указу, миссия будет проводиться совместно с армией Катара и государств, приглашенных правительством этой страны в целях обеспечения безопасного проведения турнира.

В частности, страны-участницы миссии примут необходимые меры для предотвращения различных угроз, в первую очередь терроризма.

Стоит отметить, что данная миссия осуществляется на основе обращения правительства Катара к дружественным и союзным странам, включая Турцию.

«Учитывая связи между Турцией и Катаром, тесное сотрудничество двух стран в различных областях, а также важность стабильности и безопасности в районе Персидского залива для всего региона, признано целесообразным дать положительный ответ на вышеупомянутую просьбу правительства Катара", - сказано в проекте указа.