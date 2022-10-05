Ильхам Алиев: Еревану пришлось ответить за недооценку воли народа Азербайджана

5 окт. 21:41

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Агдаме, заявил, что Баку с оптимизмом смотрит на переговоры по мирному процессу с Ереваном.

Также он напомнил, что недавно главы МИД Азербайджана и Армении провели встречу, на которой обсуждалась подготовка текста мирного договора. "Мы надеемся, что данный процесс не займет много времени", - заявил глава государства.

надеется, что

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан хорошо знаком с тактикой, которую Армения использует в вопросах, с которыми она не согласна, как это было на переговорах по карабахскому конфликту, длившихся почти 30 лет. По его словам, если это вновь продолжится, то мир не будет достигнут, а Армения совершит серьезный ошибочный шаг.

"Они недооценили нас, они недооценили нашу волю, волю азербайджанского народа, потенциал Азербайджана, и за это им пришлось ответить", - отметил президент.