Первый вице-президент Ирана прилетел в Москву на Каспийский экономический форум

5 окт. 21:21

Сегодня днем первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер по приглашению премьер-министра РФ Михаила Мишустина прибыл в Москву для участия во II Каспийском экономическом форуме.

Об этом сообщает ИРНА.

Прилетев в российскую столицу он заявил, что развитие и продвижение сотрудничества с соседями - одна из самых важных стратегий правительства.

Мохбер подчеркнул, что Россия имеет особое значения для Ирана. Он добавил, "что, благодаря взаимным поездкам президентов двух стран, заложен хороший фундамент для углубления отношений".