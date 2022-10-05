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Первый вице-президент Ирана прилетел в Москву на Каспийский экономический форум

Первый вице-президент Ирана прилетел в Москву на Каспийский экономический форум

Сегодня днем первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер по приглашению премьер-министра РФ Михаила Мишустина прибыл в Москву для участия во II Каспийском экономическом форуме.

Об этом сообщает ИРНА.

Прилетев в российскую столицу он заявил, что развитие и продвижение сотрудничества с соседями - одна из самых важных стратегий правительства.

Мохбер подчеркнул, что Россия имеет особое значения для Ирана. Он добавил, "что, благодаря взаимным поездкам президентов двух стран, заложен хороший фундамент для углубления отношений".

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