5 окт. 20:54

Лидер основной оппозиционной партии "Ликуд", бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху госпитализирован в Иерусалиме, передает государственная телерадиокомпания КАН.

"Лидер оппозиции доставлен в больницу Шеарей Цедек, он чувствует себя хорошо", - отмечается в сообщении.

Как уточнил пресс-секретарь политика, Нетаньяху стало плохо во время молитвы в Йом Кипур, сейчас в больнице проверяют его здоровье.

Выздоровления оппозиционеру пожелал его главный конкурент на предстоящих выборах - действующий премьер-министр Яир Лапид.