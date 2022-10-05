Вечер творчества Есенина прошел в Русском доме в Баку

5 окт. 20:49

Музыкально-литературный вечер "Гой ты, Русь моя родная", посвященный русскому поэту Сергею Есенину, прошел в стенах Русского дома в Баку, сообщает пресс-служба Российского информационно-культурного центра.

В вечер приняли участие юные артисты детского театра "Гюнай" под руководством художественного руководителя Лариса Тарусова, которые прочитали стихи о природе. Со стихами Есенина также выступил первый замглавы Азербайджанского фонда культуры, заслуженный работник культуры Рафиг Кашанлы.

Кроме того, известный кинорежиссер, народный артист Азербайджана Огтай Миргасымов, российский поэт, почетный член Союза писателей Азербайджана Эльдар Ахадов и молодая поэтесса Лала Гасанова рассказали о жизни и творчестве поэта.

Также в мероприятии участвовали директор музея Есенина Натаван Мустафаева и руководитель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.