ЕС готовит заседание комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы в октябре

5 окт. 20:20

Брюссель работает над организацией третьего заседания комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы работаем над тем, чтобы встреча "пограничной комиссии" состоялась в Брюсселе до конца этого месяца", - цитирует его "Интерфакс-Азербайджан".

Напомним, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Женеве второго октября предложил провести третье заседание комиссии по делимитации не в ноябре, как планировалось ранее, а в октябре.

Как следует из договоренностей, заседание должно состояться в Брюсселе.