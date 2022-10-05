Российский стенд открыли в Баку-Экспо-центре

5 окт. 19:40

Открытие российского стенда состоялось в рамках международной книжной выставки, которая проходит в Баку. В мероприятии приняли участие посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников, глава департамента книжной промышленности министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Владимир Григорьев, член агентства "Россотрудничество" Ирек Зиннуров и писатель Евгений Водолазкин.

На открытии было отмечено, что земля Азербайджана на протяжении истории объединяла древние тюркские, персидские и славянские народы, а сегодня привлекает людей, призывает их к взаимопониманию, прививает мультикультуральные ценности.

Подчеркивается, что в течение дня у стенда пройдут встречи с писателями. Так, на вопросы ответят писатели Афанасий Мамедов и поэтесса Алина Талыбова. Кроме того, будет предоставлена информация об истории и сегодняшнем дне "Литературной газеты", редактором которой является Максим Замшев.

Стоит добавить, что выставка продлится до 9 октября.