ЕС готов потратить на борьбу с энергетическим кризисом более триллиона евро

5 окт. 19:40

Страны Европейского союза могут потратить на борьбу с энергетическим кризисом 1 трлн евро. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и партнера", пишет РБК.

В нем сказано, что сокращение поставок газа из России в Евросоюз и рост цен на энергоносители в ЕС привели к остановке примерно 70% мощностей по производству азотных удобрений. При этом выплавка алюминия снизилась на 25%, стали – на 5%. В результате в 2022 году ВВП в странах Европы может составить до евро 200 млрд (1% ВВП), в 2023-м – 0,9-1,7 трлн евро (6,5-11,5% ВВП), отмечают аналитики.

В компании обращают внимание на то, что из-за мер по борьбе с энергетическим кризисом дефицит бюджета европейских стран вырастет с 675 млн евро (4,7% ВВП) до более чем 2 трлн евро (11,5-16,2% ВВП).

"Общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры в 2023 году могут составить суммарно 1-1,6 трлн евро", – заявила партнер "Яков и партнеры" Елена Кузнецова.