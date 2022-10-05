Министры экономики России и Азербайджана обсудили МТК "Север-Юг"

5 окт. 19:24

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сегодня провели встречу в рамках проходящего в Москве II Каспийского экономического форума. Об этом сообщает МЭР РФ.

Российский министр отметил обширный потенциал почти по всем традиционным для двусторонней торговли товарам - это продовольствие, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них. "Нужно активнее развивать кооперационные проекты, устранять барьеры, решать вопросы в области логистики. Мы к этой работе готовы", - сказал Решетников.

Участники встречи обсудили направления для развития инвестиционного сотрудничества, указали, что особую роль в текущей ситуации, учитывая переориентацию экспортно-импортных потоков, получает работа по развитию МТК "Север-Юг". Министр экономического развития России подчеркнул, что соответствующие решения включены в проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 годы. Эксперты полагают, что после ликвидации "узких мест" инфраструктуры, модернизации пунктов пропуска и согласования тарифной политики потенциальный объем грузоперевозок к 2030 году может вырасти до 360 млн т.

"Для решения текущих и стратегических вопросов принято решение о создании рабочей группы по экономическому и инвестиционному взаимодействию на уровне министерств экономики РФ и Азербайджана. С российской стороны ее возглавит замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач", - добавили в МЭР РФ.