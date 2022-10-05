Гендиректор МАГАТЭ едет в Киев

5 окт. 18:59

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправляется в Киев. Об этом он сообщил 5 октября в своих социальных сетях.

"На пути в Киев для важных встреч. Потребность в ядерной зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС сейчас актуальна как никогда", – написал Гросси.

Ранее сообщалось, что на этой неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Киев, а затем Москву. Цель поездки – продолжение консультаций, направленных на согласование и введение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.