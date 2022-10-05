РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Саакашвили потерял 20 килограммов веса

Саакашвили потерял 20 килограммов веса

Адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг со дня госпитализации и отказывается от еды и лекарств.

"Он отказывается от приема лекарств, но не в знак протеста. Он весит 86 килограммов. Похудел на 20 килограммов, с тех пор как находится в "Вивамеди". Факт, что здоровье ухудшается", - цитирует его Sputnik Грузия.

По словам Хачапуридзе, экс-президент заявляет, что не видит смысла принимать лекарства до завершения экспертизы.

"Ситуация ухудшается все больше и больше. Он не может принимать пищу, есть боли", - подчеркнул адвокат.

Он отметил, что Саакашвили сделали биопсию мышц и взяли образец волос по требованию невролога.

"Есть подозрение в связи с верностью диагноза. Поскольку факт - все что с ним происходит, связано с невралгией и связано с гастроэнтерологией. Поэтому может быть разработан какой-то новый протокол лечения", - добавил Хачапуридзе.

445 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version