Азербайджан хочет помирить Турцию и Израиль: Ганц и Акар в Баку

В этом году в нормализации отношений Турции и Израиля наметился реальный прогресс. В полном объеме были восстановлены дипломатические отношения, послы были возвращены в столицы двух стран, а на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН прошла встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, оказавшаяся важным шагом в сторону сближения, поскольку Лапид стал первым за 14 лет израильским премьером, встретившимся с турецким лидером.

На процессе нормализации отношений сказалось и избрание президентом Израиля Ицхака Герцога. В марте израильский президент впервые с 2007 года побывал в Анкаре с государственным визитом. Тогда Эрдоган и Герцог пришли к выводу, что сразу все проблемы в отношениях решить невозможно, но с учетом напряженной ситуации в мире, важно начать решать острые вопросы с обоюдным уважением и открытостью.

Отношения между Турцией и Израилем начали портиться в 2009 году, а через год, после конфликта у берегов Газы, страны разорвали дипломатические связи. Спустя десятилетие напряженность стала утихать и с тех пор от представителей обеих стран неоднократно звучали призывы к примирению, но необходимы были шаги на высоком уровне. Стоит заметить, что последние несколько лет Анкара предпринимает дипломатические усилия по налаживанию отношений с соседями по региону, а также более отдаленными странами. Очередь дошла и до Израиля. В мае этого года туда уже приезжал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, ставший первым турецким официальным лицом, нанесшим официальный визит в Израиль за полтора десятилетия. В Анкаре настроены серьезно: высокопоставленный турецкий источник уже сообщил, что после парламентских выборов в Турции, намеченных на 1 ноября, Эрдоган планирует посетить Израиль впервые с 2005 года.

Тот факт, что визиты в Баку министра обороны Израиля Биньямина Ганца и министра обороны Турции Хулуси Акара были почти одновременными, не выглядит как случайность. В Азербайджан израильская делегация во главе с Бени Ганцем приехала 3 октября. Пресс-служба министерства обороны Израиля указала, что на переговорах с президентом Ильхамом Алиевым и министром обороны Закиром Гасановым Ганц обсудил не только перспективы военно-технического сотрудничества, но и необходимость совместных усилий по достижению мира и стабильности в регионе.

И в этом плане визит главы минобороны Израиля имеет большое значение для региона. Как сообщила израильская газета The Jerusalem Post, на переговорах обсуждалось нормализация турецко-израильских связей.

А на следующий день, 4 октября, в Баку прибыл министр обороны Турции Хулуси Акар, который обсудил с Закиром Гасановым сотрудничество и ситуацию в регионе.

Отношения Азербайджана и Израиля процветают, и в Баку хотят, чтобы между их союзниками и стратегическими партнерами также не было проблем, ведь сотрудничество, в том числе в сфере энергетики, служит интересам всех стран. Поддержка Азербайджана, особенно во время 44-дневной войны и в процессе восстановления освобожденных территорий также объединяют Турцию и Израиль. В Азербайджане эту поддержку высоко ценят. Поскольку Баку уже не раз демонстрировал свой посреднический потенциал в различных мирных процессах, помощь Азербайджана может быть полезной и на пути турецко-израильской нормализации.

ВИДЕО: Глава оборонного ведомства Азербайджана встретился с министром национальной обороны Турции