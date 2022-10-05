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Страны ЕС обсудят на саммите инциденты на "Северном потоке" и "Северном потоке-2"

Страны ЕС обсудят на саммите инциденты на &quot;Северном потоке&quot; и &quot;Северном потоке-2&quot;

Страны Европейского союза на ближайшем саммите, который состоится 6-7 октября в Праге, обсудят инциденты с утечкой газа на "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Об этом заявил в Брюсселе высокопоставленный европейский представитель.

"Мы непосредственно не задействованы в расследовании, ждем результатов. Но мы должны обсудить эти вопросы и сотрудничество по этим вопросам, включая на саммите ЕС в пятницу", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошло несколько утечек газа. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

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