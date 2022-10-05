AZAL впервые приземлился в Самарканде

5 окт. 17:49

Азербайджанский авиаперевозчик AZAL совершил первый рейс из Баку в Самарканд, сообщает пресс-служба Минтранспорта Узбекистана.

"Самолет Airbus A320 авиакомпании AZAL, вылетевший из Баку, сегодня рано утром торжественно встретили в Международном аэропорту Самарканда", - сказано в сообщении.

Отмечается, что компания будет выполнять рейсы по маршруту Самарканд - Баку по средам и пятницам.

Также AZAL планирует увеличить частоту рейсов Баку - Ташкент - Баку до пяти раз в неделю. Сейчас регулярные рейсы между городами осуществляются по понедельникам, средам и субботам, а скоро будут выполняться по четвергам и воскресеньям.