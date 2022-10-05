Алиев, Макрон, Мишель и Пашинян завтра встретятся в Праге

5 окт. 17:34

Завтра в Праге должна пройти четырехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Евросовета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на дипломатические источники.

Напомним, 6 и 7 октября в Праге пройдет неформальный саммит глав государств и правительств стран ЕС.

Планы на такую встречу подтвердил и сам Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. "Я еду в Прагу, где я приму участие в саммите Европейского политического сообщества. Будет четырехсторонняя встреча с участием президентов Азербайджана, Франции, Европейского совета. Также намечается встреча с президентом Турции, о такой возможности мы заявляли", - цитирует его Sputnik Армения.