Эрдоган совершит визит в Казахстан

5 окт. 17:30

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет с государственным визитом в Казахстан в октябре, сообщил вице-министр нацэкономики Казахстана Абзал Абдикаримов по итогам встречи с замминистра казначейства и финансов Турции Муратом Заманом.

"Запланированный визит президента Турции в Казахстан придаст мощный импульс дальнейшему развитию казахстанско-турецких отношений", - цитирует Абдикаримова пресс-служба ведомства.

Стороны провели переговоры в Анкаре, на которых обсуждалось создание Тюркского инвестфонда. По словам министра, Казахстан вместе с партнерами по Организации тюркских государств также активно работает над формированию правовой базы фонда.