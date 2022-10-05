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Эрдоган совершит визит в Казахстан

Эрдоган совершит визит в Казахстан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет с государственным визитом в Казахстан в октябре, сообщил вице-министр нацэкономики Казахстана Абзал Абдикаримов по итогам встречи с замминистра казначейства и финансов Турции Муратом Заманом.

"Запланированный визит президента Турции в Казахстан придаст мощный импульс дальнейшему развитию казахстанско-турецких отношений", - цитирует Абдикаримова пресс-служба ведомства.

Стороны провели переговоры в Анкаре, на которых обсуждалось создание Тюркского инвестфонда. По словам министра, Казахстан вместе с партнерами по Организации тюркских государств также активно работает над формированию правовой базы фонда.

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