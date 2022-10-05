Замглавы МИД России и посол Саудовской Аравии обсудили обстановку в Йемене 

5 окт. 17:24

В Москве 5 октября состоялась встреча специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова и посла Саудовской Аравии Абдуррахмана Аль-Ахмеда. Об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте российского МИД.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные аспекты развития ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на обстановку в Йемене.

При этом была отмечена важность координации шагов РФ и Саудовской Аравии, направленных на содействие скорейшему всеобъемлющему урегулированию кризиса в Йемене. В этом контексте Богданов дал высокую оценку усилий Эр-Рияда по оказанию значительной гуманитарной помощи йеменскому народу.

Помимо этого, замглавы МИД России и саудовский посол поговорили о некоторых практических вопросах дальнейшего укрепления многоплановых связей между двумя странами.