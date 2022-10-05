Жительница Дагестана устроила стрельбу на свадьбе

5 окт. 17:19

Полиция задержала жительницу Кайтагского района, открывшую стрельбу во время свадебного торжества, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Известно, что 3 октября на мероприятии в Маджалисе 39-летняя женщина совершила несколько выстрелов в воздух из травматического оружия.

В ведомстве отметили, что жительницу доставили в отдел, где рассказала, что выстрелила от переизбытка эмоций, когда молодожены покидали банкетный зал в конце торжества.

По данному факту полиция собрала материал для принятия процессуального решения.