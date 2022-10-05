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Более 200 армянских мин обезврежены в Кельбаджарском и Дашкесанском районах Азербайджана

Более 200 армянских мин обезврежены в Кельбаджарском и Дашкесанском районах Азербайджана
Более 200 армянских мин обезврежены в Кельбаджарском и Дашкесанском районах Азербайджана

Азербайджанские военные специалисты нашли еще 118 противопехотных мин типа ПМН-Э и четыре противотанковые мины ТМ-62М, которые были закопаны армянскими диверсионными группами на территории Кельбаджарского района, а также 108 таких же противопехотных мин, установленных на территории Дашкесанского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Все они были обезврежены с соблюдением мер безопасности.

Азербайджанские инженерно-саперные подразделения с высоким профессионализмом ведут деятельность по разминированию освобожденных территорий.

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