Более 200 армянских мин обезврежены в Кельбаджарском и Дашкесанском районах Азербайджана

5 окт. 17:16

Азербайджанские военные специалисты нашли еще 118 противопехотных мин типа ПМН-Э и четыре противотанковые мины ТМ-62М, которые были закопаны армянскими диверсионными группами на территории Кельбаджарского района, а также 108 таких же противопехотных мин, установленных на территории Дашкесанского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Все они были обезврежены с соблюдением мер безопасности.

Азербайджанские инженерно-саперные подразделения с высоким профессионализмом ведут деятельность по разминированию освобожденных территорий.