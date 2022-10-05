Российские футболисты могут провести матч со сборной Казахстана

5 окт. 17:07

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Казахстана. Об этом сообщил на пресс-конференции 5 октября президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Мы рассматриваем такую возможность. В ноябре с ними играть мы не планируем - и у нас, и у них другие планы", - сказал Дюков.

Он добавил, что встреча может пройти весной 2023 года.

Ранее РФС сообщил, что в ноябре 2022 года сборная России сыграет с командой Ирана. Также планируется матч против сборной Боснии и Герцеговины.