ВОЗ: коронавирус продолжит мутировать 

5 окт. 16:59

Коронавирус в ближайшее время никуда не денется. Об это заявила на брифинге 5 октября эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

По ее словам, COVID-19 продолжит мутировать и циркулировать в обществе. "Вирус продолжает мутировать, в настоящее время самыми распространенными по-прежнему остаются подварианты омикрон-штамма BA.5", - сказал эксперт.

При этом она подчеркнула, что у специалистов есть эффективные инструменты для борьбы с инфекцией. "У нас есть методы диагностики, лечения, вакцины, которые остаются эффективными инструментами для борьбы с заболеванием", - цитирует Марию ван Керкхове ТАСС.



Она добавила, что очень важно использовать эти инструменты.

Помимо этого, эксперт призвала продолжить усилия по вакцинации населения и усилить готовность систем здравоохранения к борьбе с новой волной заболевания.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 619 млн, из них более 6,5 млн человек скончались.