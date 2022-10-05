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ВОЗ: коронавирус продолжит мутировать 

ВОЗ: коронавирус продолжит мутировать 

Коронавирус в ближайшее время никуда не денется. Об это заявила на брифинге 5 октября эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове. 

По ее словам, COVID-19 продолжит мутировать и циркулировать в обществе. "Вирус продолжает мутировать, в настоящее время самыми распространенными по-прежнему остаются подварианты омикрон-штамма BA.5", - сказал эксперт. 

При этом она подчеркнула, что у специалистов есть эффективные инструменты для борьбы с инфекцией. "У нас есть методы диагностики, лечения, вакцины, которые остаются эффективными инструментами для борьбы с заболеванием", - цитирует Марию ван Керкхове ТАСС. 
  
Она добавила, что очень важно использовать эти инструменты. 

Помимо этого, эксперт призвала продолжить усилия по вакцинации населения и усилить готовность систем здравоохранения к борьбе с новой волной заболевания.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 619 млн, из них более 6,5 млн человек скончались.

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