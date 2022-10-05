Маршрут "Ласточки" из Ростова продлили до аэропорта Сочи

5 окт. 16:56

Уже со вторника, 11 октября, изменится маршрут электропоезда "Ласточка", которая связывает Ростов-на-Дону с черноморским побережьем: ее конечной остановкой станет аэропорт Сочи, - рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Поезд будет отправляться из донской столицы как и прежде, в 17:19, а на конечную станцию "Ласточка" прибудет в 1:53, Обратно электропоезд отправится в 2:02 и будет на станции "Ростов-Главный" в 10:52, передает "АиФ-Ростов".

В пути следования состава предусмотрены остановки на станциях Батайск, Староминская-Тимашевская, Тимашевская-обход, Краснодар-1, Горячий Ключ, Туапсе, Шепси, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста, Адлер. Изменения позволяют сформировать формат перевозок "поезд плюс самолет", - пояснили в СКЖД.