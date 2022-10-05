Страны ОПЕК+ обсуждают снижение нефтедобычи

5 окт. 16:47

В Вене стартовала встреча стран-участниц соглашения ОПЕК+. Об этом сообщил источник в одной из делегаций.

"Встреча началась", - приводит его слова ТАСС.

Ранее мониторинговый комитет рекомендовал странам альянса снизить нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

Напомним, 5 октября в штаб-квартире ОПЕК в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета, а затем встреча министров стран ОПЕК+. Оба заседания пройдут в формате оффлайн впервые с марта 2020 года, когда в мире началась пандемия коронавируса COVID-19.