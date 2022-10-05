В Швеции рассказали о снижении интенсивности утечки на "Северном потоке-2"

5 окт. 16:38

Утечка на газопроводе "Северный поток-2" стала менее интенсивной. Об этом сообщили в Службе береговой охраны Швеции.

Как отмечается, 5 октября выход газа наблюдался на участке поверхности моря диаметром от 15 до 18 м, передает ТАСС.

Служба береговой охраны продолжает следить за соблюдением объявленного прокуратурой запрета на заход судов в закрытую зону радиусом пять морских миль. В зоне запрещены также якорные стоянки, водолазные работы, рыболовство, использование подводных аппаратов и проведение геофизического картирования.

Напомним, 27 сентября в компании Nord Stream сообщили о нескольких утечках газа на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока-2". За день до этого швейдские сейсмологи зафиксировали на маршрутах залегания газопроводов два взрыва.